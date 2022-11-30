صورة "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول

أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.59 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ7.29 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.17 شيقل.

وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.

وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بيع لتر البنزين 95 بــ6.31 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.20 شيقل.



