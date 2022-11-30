بالفيديو لحظة اقتحام مشجع للملعب حاملًا العلم الفلسطيني بمباراة تونس وفرنسا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 م
30 نوفمبر 2022

لحظة اقتحام مشجع للملعب حاملًا العلم الفلسطيني بمباراة تونس وفرنسا

 

متعلقات