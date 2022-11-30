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تفاصيل الخبر
بالفيديو
لحظة اقتحام مشجع للملعب حاملًا العلم الفلسطيني بمباراة تونس وفرنسا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 م
30 نوفمبر 2022
لحظة اقتحام مشجع للملعب حاملًا العلم الفلسطيني بمباراة تونس وفرنسا
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