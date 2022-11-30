الاحتلال يفرج عن أسير ومن الخليل

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد وعد جمال محمد بدوي (25 عامًا) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 30 شهرًا و10 أيام.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/05/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد وعد بدوي ولد بتاريخ 17/03/1997م، وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال؛ وأفرج عنه من سجن رامون.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر وعد بدوي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.