الاقتصاد والصحة برام الله تحذران من شراء الحمص والطحينة "صبار"

حذرت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاربعاء، المواطنين من شراء واستهلاك الحمص والطحينة "صبار"، من انتاج شركة "اوسِم الإسرائيلية"، بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "سالمونيلا" فيهما.

وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان لها: إن طواقمها ستسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجدت، علاوة على إخضاعها للفحص المخبري، داعيةً التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك تحت طائلة المسؤولية.

كما طالبت الوزارة المواطنين باستخدام المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الاشتراطات الصحية، وتخضع للفحوصات الدورية.

يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الجاري عددًا من المنتجات "الإسرائيلية" بعد اكتشاف وجود سالمونيلا فيها، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن.