الاحتلال يفرج عن كادرين للجهاد في الخليل

أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء عن الأسيرين المجاهدين مالك عايش أبو مارية (21 عاماً) من بيت أمر، ووعد جمال بدوي (25 عاماً) من مخيم الفوار، وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل.

والمحرر أبو مارية، تعرض للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، حيث كان آخرها بتاريخ 15 إبريل عام 2020م، وأمضى خلالها 27 شهرًا.

والمحرر بدوي أسير سابق اعتقل 3 مرات أمضى خلالها ما يقارب 5 سنوات في سجون الاحتلال، وقد تحرر عقب قضاء محكوميته البالغة ثلاثة أعوام.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.