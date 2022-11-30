"الجهاد الإسلامي" تنعي الشهيد محمد بدارنة من بلدة يعبد بجنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسيطيني والأمة العربية، شهيد فلسطين محمد توفيق بدارنة (25 عامًا)، من بلدة يعبد بجنين والذي ارتقى عقب إصابته برصاص العدو المجرم عصر اليوم.

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان لها: "ننعى الشهيد البطل الذي نزف دمه إلى جانب كوكبة مضيئة من الشهداء"، مؤكدة أن عملية إعدامه بدم بارد يدلل على حجم الحرب الإجرامية المعلنة ضد أبناء شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة.

وأشادت بالمجاهدي وأبناء الشعب الذين يتصدون لعدوان الاحتلال بكل ما أوتوا من عزيمة وإرادة صلبة مستمدة من إيماننا بالله ويقيننا الراسخ بحتمية النصر، وندعو إلى استمرار حالة الاشتباك مع العدو وردعهم عن جرائمهم الآثمة.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام وعموم أهلنا في يعبد وجنين البطلة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونصرًا مبيناً لشعبنا ونعاهد الشهداء على الوفاء لهم حتى زوال الاحتلال.