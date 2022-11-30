طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي، أن الحكومة قررت صرف مبلغ مالي لتعزيز جهوزية الأمن والسلامة في المؤسسات الحكومية، والموافقة على مشروع تطوير مفترق الشجاعية (المرحلة الأولى)، بقيمة مليون دولار.

كما وصادقت الحكومة على مشروع تطوير ميناء الصيادين وفق المخطط الشامل المعتمد من الوزارات ذات العلاقة، وتخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مرافق ومشاريع داخل مدينة غزة.

وخلال الجلسة، قررت الحكومة، إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التخصيص، واعتماد أنظمة فحص الجودة لمصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية، بالإضافة على تسكين رؤساء الأقسام والشعب المكلفين داخل المؤسسات الحكومية، وفق النظام.

كما أقرت، إقرار لائحة الإعادة للعمل للموظفين العمومين المحالين للتقاعد بسبب العجز الطبي، ممن تنطبق عليهم شروط العودة، وصادقت على تعيين عدد (5) موظفين فئة عليا بدرجة مدير عام بناءً على نتائج الإعلانات الخارجية.