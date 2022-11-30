صحيفة إسبانية: رونالدو على بعد خطوة من التوقيع لنادي النصر السعودي

اقترب كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، من التوقيع الرسمي لنادي النصر السعودي، مقابل عرض خيالي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وجددت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، التأكيد على أن المفاوضات بين الطرفين تقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي، خاصة أن العرض الذي قدمه النصر للدون، لن يقدر عليه ناد أوروبي ولا حتى أمريكي، مما يدفع اللاعب للموافقة على تقليل المستوى التنافسي والقبول بالعرض السعودي.



وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن التوقيع لمدة موسمين ونصف بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل مقابل 200 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.



وأضافت أن الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ، فضًلًا عن أن النصر يسعى لاستعادة الهيمنة المحلية، ووضع نفسه على خارطة الكرة العالمية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ونخبة من المحترفين، يتقدمهم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والإسباني ألفارو جونزاليس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال كان قدم في وقت سابق عرضًا لرونالدو، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.



يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن منذ أيام فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بين الطرفين، على خلفية الحوار التلفزيوني الذي أجراه الدون مؤخرًا وهاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاج.



من جانبه قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى كريستيانو رونالدو بالفعل عرضا رسميا من نادي النصر السعودي".



وأضاف: "العرض يقترب من 200 مليون يورو لكل موسم حتى عام 2025، لكن جزءا كبيرا منه يعود إلى صفقات الرعاية".



وتابع: "ليس واضحا بعد إذا كان يمكن الاتفاق على حقوق الصور بين الطرفين".



واختتم: "رونالدو لم يتخذ أي إجراء، ولم يقرر أي شيء حتى الآن.. كريستيانو يركز فقط على كأس العالم".