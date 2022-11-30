تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، في عودة حميدة ومرتقبة يعود الدوري المصري الممتاز يوم غداً الخميس، حينما يلتقى الزمالك المصري نظيره المصري البورسعيدي على أرضية ملعب استاد برج العرب، لهذا قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، وسنرفق لكم تشيكل مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، خاصة وأن الزمالك والمصري يتمتع كلا الفريقين بشعبية كروية كبيرة في أوساط الشارع المصري بجانب الفريق الأحمر الأهلي المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، فقد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تغيير منتظر في تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء المقرر له غدا الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023.

وتحدث شوبير خلال برنامجه الصباحي على إذاعة "أون سبورت إف إم"، عن آخر المستجدات بشأن الإصابات داخل صفوف الفارس الأبيض، قائلاً:"شيكابالا بدأ يدخل في التدريبات بشكل تدريجي، ودونجا اقترب من العودة للتدريب الجماعي".

تشكيل مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، تتكرر المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا والمصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تأهل لدور نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله ضمن إطار منافسات دور ثمن النهائي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن هناك تغييرا منتظرا في تشكيل الزمالك خلال مواجهة الفريق البورسعيدي: «أعتقد أن فيريرا يفكر في أن يبدأ سامسون أساسيا أمام المصري، بعد عودته للتدريبات بشكل طبيعي».

وكان مصدر داخل القلعة البيضاء، كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، جاهز بنسبة 100% للمشاركة في لقاء المصري، بعد عودته لتدريبات الزمالك مؤخراً.

تشكيل الزمالك اليوم

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، ويتجدد اللقاء بين الزمالك والمصري البورسعيدي لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عند تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

طالع أيضا: مرتضى منصور: الزمالك يتجه إلى الهبوط للدرجة الثانية

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: يوسف أوباما.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأبيض، من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي، خلال الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل.



وقال المصدر، في تصريحات خاصة:"محمد عبد الغني ما زال غير جاهز بنسبة 100%، حيث إنه يعاني من إصابة عضلية، ويخضع لتدريبات تأهيلية".

إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/JtTp6sxfD1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2022

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، "تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري - بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم"، ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الخميس

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، وأضاف: "البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، يرفض المجازفة والدفع بمحمد عبد الغني بمباراة المصري المقبلة، حيث إن اللاعب يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له".

طالع أيضا: مدرب الزمالك: التاريخ يذكر الفائز باللقب ونأمل في تحقيق الفوز



واختتم المصدر قائلا: "سياسة فيريرا ترفض مشاركة أي لاعب لم يشارك في التدريبات بصورة طبيعية، لذلك الأقرب استبعاد عبد الغني من قائمة مباراة المصري بالدوري"، ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات، فاز في 2 منها، وتعادل في واحدة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

معلق مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام المصري والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، ويسبق مباراة الزمالك والمصري الاستديو التحليلي الذي يضم كوكبة من نجوم التحليل، ويعلق على المواجهة المعلق الصوتي مدحت شلبي على القناة الصوتية الاولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.