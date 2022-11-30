انخفاض معدل الفقر في روسيا خلال الربع الثالث من العام الجاري

وصل معدل الفقر في روسيا خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفض نحو 10.5 بالمئة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعٍ له مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، أن وتيرة الحد من الفقر ليست مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن رقم الحد من الفقر في الربع الثالث من العام الماضي نحو 11 بالمئة.

وقال الرئيس بوتين: "إن الانخفاض في معدل الفقر ضئيل حقا، لكن المهم أن يكون هناك مثل هذا التوجه الإيجابي في الوضع الاقتصادي الراهن، بما يحمله من صعوبة.

وزادت مداخيل الفقر نحو 10% من السكان بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بسبب الدعم المستهدف من الدولة، كما يضيف بوتين.