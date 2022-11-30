بعد اعتقال دام (19) عامًا.. الأسير محمد أبو مرسة من غزة تنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (44 عامًا)، من حي الشيخ رضوان بمحافظة غزة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 19 عامًا.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلته بتاريخ 02/12/2003م؛ ووجهت له قوات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني والانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر المجاهد محمد أبو مرسة ولد بتاريخ 23/03/1978م، وهو متزوج، ولديه بنت واحدة، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

