سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، تصدر خبر وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الأمر الذي جعل منه محط بحث مطول من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تتواصل عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث وضعنا لكم في"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين.

سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفي مقالنا سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، فقد أعلنت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022،وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين، عن عمر يناهز 96 عاما.

وكان جيانغ قد أدخل الصين في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين، حيث قاد الصين أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

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وفاة الرئيس الصيني السابق "جيانغ زيمين". — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 30, 2022

سبب وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين

وضمن مقالنا سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، فقد توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، الأربعاء عن 96 عاما على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

وقالت الوكالة إن "جيانغ زيمين توفي بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من الأعضاء، في شنغهاي عند الساعة 12,13 (الأربعاء) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عن 96 عامًا".

سبب وفاة جيانغ زيمين

وضمن مقالنا سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، ونكست الأعلام على المباني الرسمية، حسب الوكالة، وعندما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسميا جيانغ زيمين خلفًا له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي. عندما تنحى جيانغ عن الرئاسة في 2003 ، أصبحت الصين عضوًا في منظمة التجارة العالمية.

وفازت باستضافة أولمبياد بكين 2008 وكانت في طريقها لتصبح قوة عظمى، وقال محللون إن رئيس البلدية السابق ورئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي جيانغ زيمين واصل مع دائرة قريبة من القادة، في التأثير على الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسميا، وجيانغ زيمين متزوج من وانغ يبينغ ولديهما ابنان.

وفاة جيانغ زيمين الرئيس الصيني السابق

وضمن مقالنا سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

وجاء الإعلان عن وفاءة زيمين من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللجنتين العسكريتين المركزيتين للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية.

🎖وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر يناهز 96 عاما pic.twitter.com/sq9hdwB2Gt — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) November 30, 2022

تفاصيل وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

وضمن مقالنا سبب وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين- وفاة الزعيم الصيني جيانغ زيمين، وتأتي وفاة الزعيم الصيني السابق في وقت تشهد فيه البلاد بعضا من أخطر الاحتجاجات منذ تيانانمين، في ظل احتجاج كثيرين على قيود كوفيد التي تفرضها السلطات، المحطات الكبرى في جيانغ زيمين: