فيديو وصور.. جيش الاحتلال يحاصر منزلاً في بلدة يعبد جنين

يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة يعبد بجنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين والقوات المحاصرة المعززة بالجيبات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً يتواجد به المطارد عبود حرز الله، وطالبه بتسليم نفسه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن وحدة القناصة التابعة لجيش الاحتلال منتشرة حول المنزل المحاصر، كما تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بتجاه بلدة يعبد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تحتجز أحد وحدات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

من جهته، أفادت مصادر طبية، بوقوع إصابتين عقب محاصرة منزل المطارد، بينتهم حالة حرجة في الصدر.