تشافي: أرغب في تدريب ميسي ومبابي ونيمار

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من عودة الأسطورة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف البارسا مرة أخرى.



ورحل ميسي (35 عاما) عن برشلونة في صيف 2021، وانتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده في كامب نو.



وحول ما إذا كان يرغب في تدريب ميسي،، قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ومن لا يريد ذلك؟".



وعن إمكانية عودة ميسي مرة أخرى لبرشلونة، قال: "إذا كان يريد ذلك، فبالتأكيد سيعود".



وأكد: "حتى في سن ال35، ميسي يظل رقم 1 في العالم".



وبسؤاله عن ترتيب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو في عامه ال37، قال: "بين الثلاثة أو الخمسة الأوائل".



وعن اللاعبين الذين يرغب في تدريبهم، قال: "أود تدريب أي من العظماء، أي شخص موجود في فرنسا، على سبيل المثال، أود حقا تدريب مبابي، ونيمار، وميسي، ومثل هؤلاء من لاعبي كرة القدم، بالطبع".



وحول الصفقات المحتملة للفريق في يناير/كانون الثاني المقبل، قال: "أي لاعب جديد يمكنه تحسين الفريق، لكن الأمر صعب، لأن النادي لن يكون من السهل عليه الذهاب إلى السوق بسبب القيود الاقتصادية في الليجا".