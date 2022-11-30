عائقان يهددان عودة ميسي لبرشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن عائقين يهددان عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف برشلونة، في الصيف المقبل.



ورحل ميسي عن برشلونة، في الصيف قبل الماضي، بعد انتهاء عقده في كامب نو، وفشل التوصل لاتفاق حول التجديد.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عودة ميسي إلى برشلونة، تبدو صعبة للغاية، في ظل توتر العلاقة بينه وبين خوان لابورتا، رئيس النادي، منذ مفاوضات تجديد التعاقد.



وأضافت الصحيفة، أن هناك عائق آخر يقف أمام عودة ميسي، وهو قانون اللعب المالي النظيف، خاصة وأن الفريق يضم حاليًا لاعبين أصحاب رواتب ضخمة.



في السياق ذاته، ينوي باريس سان جيرمان مفاتحة ميسي في تفعيل بند التجديد لموسم إضافي، عقب نهاية كأس العالم، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.