السعودية تدرس تنظيم كأس العالم 2030 مع مصر واليونان

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن بلاده تدرس تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان، لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.

وقال أحمد الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ"، إن السعودية تدرس تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون عرضاً ناجحاً.

وتابع الخطيب، قائلاً: "لما لا؟ من منا لا يريد استضافة كأس العالم؟، نستضيف الكثير من الأحداث في المنطقة".

واستكمل: "بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث (السعودية ومصر واليونان) بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأعلم أنه بحلول ذلك الوقت ستشيد المملكة العربية السعودية أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".

وأكدت دول الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي في وقت سابق أنها ستتقدم بملف مشترك أيضاً لتنظيم مونديال 2030، بالإضافة إلى أن هناك رغبة من إسبانيا والبرتغال للحصول على حق تنظيم نفس النسخة.

ومن المقرر أن تقام نسخة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي ستشارك فيها ثلاث دول في تنظيم البطولة.

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن هناك ملفاً مشتركاً سيتم تقديمه من مصر والسعودية واليونان، لاستضافة منافسات كأس العالم 2030، وقالت الشبكة الإخبارية إن أوكرانيا انضمت بالفعل إلى العرض المشترك المقدم من جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة نفس النسخة، ولكن (حسب معلوماتها) ستتقدم تقدم مصر والمملكة السعودية واليونان، بملف مشترك لاستضافة الحدث ذاته.