تشكيل مباراة فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم 2022- التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس وفرنسا والقنوات الناقلة، تنطلق اليوم عدة مباريات نارية، من ضمنها مباريات مصيرية لمنتخبات عربية مطالبة بالفوز إذا أرادت التأهل للدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ إن منتخبي السعودية وتونس مطالبان بالفوز في مباراتهما اليوم ضد المكسيك وفرنسا على التوالي، حيث إن التأهل للدور المقبل يقتصر على الفوز وحصد النقاط الثلاثة، هذا يعني أن مصير منتخباتهم في أقدامهم، حيث من المقرر أن تنطلق مباراة تونس ضد فرنسا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين، السادسة بتوقيت السعودية، من مساء اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة د، حيث يُعلق على المباراة النارية المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

ما تشكيلة منتخب فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم

وتنطلق اليوم أربع مباريات بينها حاسمة بين ثمانية منتخبات مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، تشكيل مباراة فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم 2022- التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس وفرنسا والقنوات الناقلة، وفي التفاصيل، يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة وضمن التأهل إلى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط، ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم تتقاسم تونس والدنمارك المركزين الثالث والرابع، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما تشكيلة منتخب فرنسا وتونس اليوم في كأس العالم، لأن الجميع يتوقع أن تكون ملحمة كروية نارية.

من الفائز؟

توقع النتيجة بين فرنسا وتونس في #كأس_العالم #قطر 2022.

شروط #المسابقة:

تابع حسابنا

اكتب توقعك كتعليق

تنتهي المسابقة مع بداية المباراة

الإجابات الصحيحة ستدخل السحب على الجائزة

لا تقبل أكثر من إجابة واحدة في التعليقات

سيربح الفائز:

تذاكر طيران عدد 2 مقدمة من شركة سفرك. pic.twitter.com/MXOF2dkd5o — سفرك السياحية (@safaraqtourism) November 29, 2022

من هو معلق مباراة تونس وفرنسا اليوم

وسيلعب منتخب تونس الذي هُزم امام نظيره الأسترالي في المباراة الماضية مباراته الأخيرة الحاسمة في دور المجموعات المجموعة الرابعة، من هو معلق مباراة تونس وفرنسا اليوم، وسيلعب منتخب تونس المباراة القادمة أمام فرنسا، وهو مطالب بتحقيق الفوز خلال هذا اللقاء، إذا أراد التأهل إلى الدور المقبل، فهو لا يمتلك خيارًا آخر سوى الفوز على حامل اللقب، فرنسا، من أجل بلوغ دور الـ 16 في كأس العالم 2022، وإلا فإنه سيخرج أسوة بالمنتخب القطري الذي تلقى الهزيمة في مبارياته الثلاث الأولى، وسيعلق على المباراة المعلق الشهير عصام الشوالي.

تونس وجهت فرنسا اربع مرات عبر التاريخ

خسرت تونس مرتين وتعادلت مرتين

سجلت فرنسا ٧ اهداف وتونس ٣ اهداف واليوم المواجه رقم ٥ وان شاءالله نسور قرطاج يكونوا امام الموعد فرنسا ليس بالفريق السهل وإنما كورة القدم تبتسم للي يغتنم فرصها بالتوفيق حبايبنا

❤️🇹🇳🤍 pic.twitter.com/DE4PSeTPCM — aldame al'asir (@AlAldame) November 30, 2022

تشكيل تونس.. حراسة المرمى: أيمن دحمان .

خط الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، نادر الغندري.

خط الوسط: إلياس سخيري، عيسي العيدوني، وجدي كشريدة، علي معلول.

خط الهجوم: أنيس بن سليمان، وهبي خرزي، محمد علي بن رمضان.

تشكيل فرنسا.. حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هرنانديز، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد

خط الوسط الدفاعي: إدواردو كامافينجا، أدريان رابيو

خط الوسط الهجومي: كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، كينجسلي كومان

خط الهجوم: أوليفيه جيرو





تشكيلة مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 202