بالصور  إضـــراب وحداد يسود الضفة المحتلة بعد ارتقاء 5 شهداء بالأمس

يسود الضفة المحتلة اليوم الأربعاء 30/11/2022 ، الإضراب والحداد الشامل وذلك بعد استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وكانت الفصائل الفلسطينية في الضفة اعلنت الإضراب الشامل اليوم في الضفة المحتلة والقدس ودعت للاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس.

وكانت مجموعات "عرين الأسود" دعت إلى اعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة في كل نقطة تماس، لنشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال.

وأكدت عرين الأسود أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع، مشيرة إلى أنها ميتة واحدة سنموتها جميعاً بشتى الطرق، فأحسنوا صناعة الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة.

واستشهد أمس خمسة شهداء في رام الله والخليل، وهم الشهيد راني مأمون أبو علي (45 عاماً)، والذي نفذ عملية دهس بطولية أسفرت عن إصابة مجندة بجراح خطيرة، والشهيد رائد غازي النعسان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله.









