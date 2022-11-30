كأس العالم 2022.. مباريات اليوم نارية ومصير تونس والسعودية بأقدام لاعبيهم!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، صوب استاد لوسيل في دولة قطر، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، وتونس وفرنسا ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر (37 عاما)، صافرة بداية مباراة تونس وفرنسا المهمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، ويحتل المنتخب التونسي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وهو مطالب بالفوز على المنتخب الفرنسي في حال أراد التأهل للدور الـ 16.

وفي المقابل، بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ 16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

القنوات الناقلة:

من المفترض أن تبث قناة "beIN SPORTS" المفتوحة هذه المباراة، حيث أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريا على مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات "beIN SPORTS MAX" لبث كافة مباريات البطولة.

ويمكن متابعة مباراة السعودية والمكسيك أيضا عبر قناة " beIN Sports HD 1 Max"، وقناة الكاس "beIN Sports HD 2 Max".