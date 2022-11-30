حريق هائل بصهاريج للنفط في روسيا

اشتعلت النيران في صهريجٍ يحتوي على منتجات نفطية، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في منطقة سورازسكي في مقاطعة بريانسك الروسية وتبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع.

وقال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز على موقع تلغرام: "في منطقة سورازسكي، هناك صهريج يحتوي على منتجات بترولية تشتعل فيه النيران".

وأضاف بوغوماز: "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ في الموقع. وتبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع".

وتابع: 80 شخصاً و30 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، كانوا يطفئون الحريق". كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طاقما متنقلا جوا إلى الموقع.

ولفت الحاكم إلى إنه لا توجد معلومات فورية عن الإصابات.