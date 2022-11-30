طقس فلسطين.. أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطيني اليوم الأربعاء 2022/11/30: أن يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.