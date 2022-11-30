"عرين الأسود" تدعو لإضراب شامل اليوم وتتوعد الاحتلال بالرد على جرائمه

دعت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم، لاعتبار الأربعاء يوم غضب وإضراب شامل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت "عرين الأسود" في بيان عسكري صدر عنها أنها سترد على جرائم الاحتلال بعدما قتل خمسة مواطنين بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس الثلاثاء.

وقالت:" ثأراً لدماء الشهداء إن يوم الأربعاء هو يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، في كل نقطة تماس لنُشعل الأرض تحت أقدامهم، هي ميتة واحدة سنموتها جميعاً بشتى الطرق فأحسنوا صناعة الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة".

وأضافت: "نُقسم بما أقسم به رب العباد أنَّ دماء شهداءنا لن تذهب هدراً، وأن ما نعدكم به كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أنّ المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الاستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال اقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم في واد آخر".

هذا، وزفت شهداء الوطن الذين ارتقوا الثلاثاء، "في يوم أوغل به نتنياهو المجرم والحقير بن غفير، على دماء شعبنا وقتل خمسة من زينة شباب الوطن، وهم الشهيد البطل رائد نعسان والشهيدين الشقيقين البطلين ظافر وجواد ريماوي، والشهيد البطل راني أبو علي، والشهيد البطل مفيد خليل".

وأضافت "هنا نود أنَّ نقول لأبناء شعبنا الوفي، يا درة التاج يا نبض كل مقاوم، اسألوا الكيان الغاصب من يُحاصر من اسألوه لماذا صادر كافة المركبات الإسرائيلية من أيّ ورشة تصليح بالضفة الغربية، بل اسألوه لماذا ألغى خدمة البريد والتوصيل في كل أنحاء الكيان، ولماذا ألغى خدمات الشراء عن طريق الإنترنت".

وتابعت: "ستعلمون يا أبناء شعبنا أنّ المقاومة الحرة الطاهرة القابضة على الزناد هي التي تُحاصر الكيان، وسيذهل الكيان ويذهل أعوانه من هول المفاجآت التي أُعدت لهم وسيذكر التاريخ ويذكر الكيان هذه الأيام جيداً".