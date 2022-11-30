بالفيديو "مجموعات جبع": خضنا اشتباكات مع قوات الاحتلال بالبلدة وأمطرناها بالرصاص

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، فجر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، عن خوض اشتباكات عنيفة ع قوات الاحتلال المتواجدة البلدة وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

نص البيان كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - مجموعات جبع

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتواجدة في البلدة وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - مجموعات جبع

*الأربعاء 30/نوفمبر/2022م *