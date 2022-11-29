تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
15° - 13°
الجمعة
14° - 14°
السبت
14° - 14°
الأحد
15° - 15°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
شاهد| جماهير قطاع غزة تتابع مباراة إيران وانجلترا في قاعة سعد صايل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:49 م
29 نوفمبر 2022
شاهد| غزيون يتابعون مباراة إيران وانجلترا في قاعة سعد صايل
متعلقات
محدث بالفيديو والصور
شاهد| أهداف إيران في شباك "ويلز" في الدقيقة الأخيرة
02:06 م
مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد الفجر مباشر.. شاهد مباراة مان سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت
12:01 م
بالصور
شاهد| بدء وصول الفوج الأول لمعتمري قطاع غزة عبر معبر رفح البري هذه الليلة
11:47 م
مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يلا شوت- شاهد بث مباشر مانشستر سيتي ضد تشيلسي الآن
09:55 م
عاجل