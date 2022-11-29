بالصور شاهد| جماهير قطاع غزة تتابع مباراة إيران وانجلترا في قاعة سعد صايل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:49 م
29 نوفمبر 2022
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (12).JPG

شاهد| غزيون يتابعون مباراة إيران وانجلترا في قاعة سعد صايل

جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (5).JPG
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (14).JPG
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (13).JPG
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (12).JPG
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (11).JPG
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (9).JPG
 

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