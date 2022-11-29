إنجلترا تكتسح ويلز بثلاثية وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أحمد بن على" ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

جاءت أهداف إنجلترا عن طريق ماركوس راشفورد (هدفين)، وفيل فودين في الدقائق 50، 51، و68 على التوالي.

بهذه النتيجة تأهل منتخب إنجلترا الى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وتسجيل 9 أهداف وتلقي هدفين فقط.

بينما تواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 5 نقاط ليلحق بإنجلترا الى الدور التالي بعدما فاز في مباراة وتعادل في 2 وتسجيل هدفين وتلقي هدف واحد.

وضرب منتخب إنجلترا موعداً مع السنغال في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم بعدما احتل الأسود الثلاثة الصدارة بينما جاء ممثل القارة السمراء وصيفاً للمجموعة الأولى.

بينما سيواجه منتخب هولندا متصدر ترتيب المجموعة الأولى نظيره الولايات المتحدة وصيف الثانية في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم فإن ماركوس راشفورد هو أول لاعب لمانشستر يونايتد يسجل ثلاثة أهداف في بطولة كبرى لمنتخب إنجلترا منذ بوبي تشارلتون في مونديال 1966.