خطوات تسجيل الدخول الى الرابط https onps dz 1581 الجديد 2022 بالجزائر لتحميل سند تفعيل الكتاب المدرسي الرقمي من منصة مكتبتي

تسجيل الدخول الى الرابط https onps dz 1581 الجديد 2022 من أجل تحميل سند تفعيل الكتاب المدرسي الرقمي من منصة مكتبتي الرقمية في الجزائر ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة في هذا الموضوع الذي تصدر قائمة التريند على محرك جوجل الشهير التفاصيل الكاملة حول الدخول الى الرابط https onps dz 1581 وقبل ان نبدأ في التفاصيل الكاملة نذكر بأن الفريق يقوم يوميا في عرض كافة المواضيع التي يبحث عنها الجمهور العربي وهي معظمها تكون مواضيع ذات اهتمام عال ومنها تكون مواضيع رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي وعن تفاصيلها فهي على النحو التالي:

تسجيل الدخول الى الرابط https onps dz 1581 الجديد 2022

وبعد المقدمة على الفور قام الفريق في وضع التفاصيل الكاملة حول الدخول الى الرابط https onps dz 1581 الجديد 2022 ، حيث يعد تطبيق مكتبتي الرقمية من التطبيقات الالكترونية التي تتاح لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ، ويقوم كل طالب بتحميل التطبيق من علي الهاتف الخاص به.

ويمكن تحميل هذا التطبيق الالكتروني بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق على الهواتف الذكية بعد الدخول متجر بلاي والبحث عن التطبيق وسيتواجد بكل سهولة.

وبعد تحميل هذا التطبيق من المتجر ، نؤكد لحضراتكم إلى أنكم سوف تحصل على المناهج الدراسية التي تخص العام الدراسي الجديد ، دون حاجة الطلاب في الذهاب الي المدرسة وذلك من اجل شراء الكتب المدرسية.

تحميل سند تفعيل الكتاب المدرسي الرقمي على https onps dz 1581

أولا: رابط تحميل سند تفعيل الكتاب المدرسي الرقمي في الجزائر من هنا

ثانيا: تحميل تطبيق مكتبتي الرقمية (نسخة أندرويد) اضغط هنا

ثالثا: تحميل برنامج مكتبتي الرقمية (نسخة وينداوز) اضغط هنا

رابعا: دليل إعلامي يوضح كيفية تحميل و تفعيل التطبيق اضغط هنا

ونشير إلى جميع حضراتكم إلى بعض الطلبة لم يتمكنوا في الحصول وذلك بسبب وجود مشكلة في الموقع الرسمي وجاري حلها من قبل الجهات المختصة.

إليك مميزات تطبيق مكتبتي الرقمية

أولا: ينشط ويعزز معنويات الأطفال ويربطهم بالمدرسة، والأنشطة التفاعلية.

ثانيا: يتضمن التطبيق أيضًا دليلًا لأحداث المدرسة.

ثالثا: مراقبة مستويات الأطفال، التطبيق مجاني تمامًا ولا يحتاج الطلاب أو المعلمون إلى دفع أي شيء.

رابعا: القدرة على البحث بسهولة عن صفحة معينة في الكتاب.

خامسا: فضلا عن امكانية زيادة حجم الصفحة للتقريب لتتكيف مع جميع الاجهزة وكل الاشخاص.

سادسا: يدعم تسجيل المتعلم للملاحظات على صفحات مختلفة.

سابعا: التواصل المستمر بين المعلمين وأولياء أمور الطلاب.

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