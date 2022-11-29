مونديال قطر: تقدم أمريكا على إيران في الشوط الأول

تقدم المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني في المباراة التي انطلقت ضمن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتشهد المواجهة ندية تنافسية كبيرة نظراً لتقارب مستوى الفريقين وامتلاكهما حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مونديال قطر.

ودائماً ما تحمل المواجهات الأمريكية الإيرانية أبعاد سياسية واهتمام شعبي في البلدين وهو ما يعطي للمباراة قيمة إضافية وإثارة أكبر.

مشاهدة مباراة إيران وأمريكا في المونديال

ويمكن مشاهدة مباراة إيران وأمريكا في المونديال عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وتقام المباراة على ملعب الثمامة وسط حضور جماهيري من المنتظر أن يكون كبير نظرًا للعوامل التنافسية والفنية.

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران في كأس العالم

قناة بي إن سبورتس ماكس واحد هي أبرز القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وإيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات الكأس في التردد المفتوح على النايل سات ويوفر المصري الرياضي لزواره وعشاق الساحرة المستديرة خدمة متابعة المباراة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022

يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2022 بالعلامة الكاملة 6 نقاط لتضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية من الحدث المونديالي.

ويأتي منتخب إيران في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويتذيل منتخب ويلز الترتيب برصيد نقطة واحدة.

طموح منتخب أمريكا في كأس العالم

يسعى منتخب أمريكا إلى مواصلة سيره في النسخة الحالية من كأس العالم لتحقيق إنجاز تاريخي خاصة مع وجود فرصة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتمد المدير الفني جريج برهالتر على أسلوب لعب متحفظ دفاعيًا مع تنفيذ الكرات المرتدة السريعة واستغلال المساحات الفارغة في دفاعات المنافس.

تحديات إيران في مونديال قطر

على الجانب الآخر، يخوض منتخب قطر منافسات مونديال قطر متسلحاً بخبرات المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش وجاهزية معظم عناصر المنتخب الأول.

ويعد كارلوس كيروش من أبرز المدربين خبرة في النسخة الحالية من كأس العالم حيث سبق له قيادة البرتغال وكولومبيا والسعودية وجنوب أفريقيا وغيرهم.