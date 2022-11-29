مونديال قطر: أمريكا تفوز على إيران بهدف وحيد وتتأهل لدور الـ16

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء باستاد الثمامة، وذلك في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 38 عبر نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش من عرضية أمام المرمى ليتابعها داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يحسم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تأهله إلى دور الـ16، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ7 نقاط، ويودع منتخب إيران بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره هولندا متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ16 بكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب إيران كالتالي: حراسة المرمى: رضا بيرانفاند/ في خط الدفاع: رامين رضائين، مجيد حسيني، مرتضى بورعليغنجي، ميلاد محمدي/ خط الوسط: أحمد نورلاهي، سعيد عزت اللهي، إحسان حج صافي/ خط الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي جولزاده.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي: حراسة المرمى: مات تيرنر/ خط الدفاع: سيرجينو ديست، تايلر أدامز، تيم ريم، أنتوني روبينسون/ في خط الوسط: كاميرون كارتر، يونس موسى، ويستون مكيني/ خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تيموثي ويا، جوش سارجينت.

ولم تكن هذه المواجهة هي المواجهة الأولى، التي يتقابل فيها المنتخبان مع بعضهما البعض. خاصًة بعدما التقيا من قبل فى ثلاث مواجهات كاملة، كانت الغلبة حاضرة لصالح المنتخب الإيراني، الذي تَمكن من تحقيق الفوز في مباراتين. وتَعادل في لقاء وحيد، ولم يتلقى الخسارة على يد الولايات المتحدة إلا في هذه المباراة.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022

يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2022 بالعلامة الكاملة 6 نقاط لتضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية من الحدث المونديالي.

ويأتي منتخب إيران في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويتذيل منتخب ويلز الترتيب برصيد نقطة واحدة.

طموح منتخب أمريكا في كأس العالم

يسعى منتخب أمريكا إلى مواصلة سيره في النسخة الحالية من كأس العالم لتحقيق إنجاز تاريخي خاصة مع وجود فرصة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتمد المدير الفني جريج برهالتر على أسلوب لعب متحفظ دفاعيًا مع تنفيذ الكرات المرتدة السريعة واستغلال المساحات الفارغة في دفاعات المنافس.

تحديات إيران في مونديال قطر

على الجانب الآخر، يخوض منتخب قطر منافسات مونديال قطر متسلحاً بخبرات المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش وجاهزية معظم عناصر المنتخب الأول.

ويعد كارلوس كيروش من أبرز المدربين خبرة في النسخة الحالية من كأس العالم حيث سبق له قيادة البرتغال وكولومبيا والسعودية وجنوب أفريقيا وغيرهم.