خطوات التسجيل استمارة الشهادة الإعدادية  في مصر 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم https://office365.emis.gov.eg/

وضع لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في مصر 2023 والشروط المطلوبة من اجل عملية التسجيل بعد ان لاحظنا وجود اهتمام كبير وعالٍ من قبل مئات الاف الطلبة في معظم جمهورية مصر العربية على الشبكة العنكبوتية حيث يريد هؤلاء الطلبة من الوصول إلى رابط وزارة التربية والتعليم وفي هذه السطور سوف تتعرفون على موعد تقديم التسجيل وكل ما عليكم هو الآن هو متابعة المقالة كاملة وهي على النحو التالي :

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية في مصر 2023

وفي هذه الفقرة التي تلي المقدمة فورا وضعن لكم مباشرة رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية في مصر 2023 وهو على هذا الرابط هنــــــــا ، وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد نوهت في بيان لها أنه من الضروري ان يتم تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، عبر رابط التسجيل استمارة.

كما ويمكن لكم عبر هذا الرابط مراجعة بيانات الصف الأول والثاني الثانوي. وأكدت على ضرورة التأكيد من خلاله على البيانات

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها حول رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية في مصر 2023 والشروط المطلوبة إذ انه في بيان وزارة التربية والتعليم قد نوهت الوزارة أيضا إلى انه في حالة وجود بيانات خاطئة يرجى التوجه لمسؤول المعلومات في المدرسة لتعديل البيانات، قبل طباعة الاستمارة.

كما يجب التأكد من صحة الصورة، حيث لن يمكنك التعديل عليها بعد الحفظ ، وفقا لبيان وزارة التربية ، وفيما يلي بعض الشروط المطلوبة من الطلبة من أجل التسجيل في استمارة الإعدادية وهو التالي:.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الالكترونية 2023

شروط التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2023

أولا: وفي الشرط الأول في شروط التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2023 ، أنه يترتب على الطالب التوجه إلى الكنترول ، في حال انه تم رصد وجود أخطاء في الصورة .

ثانيا: وفي ثاني شرط ، يترتب على الطالب طباعة كشف 13 د وذلك بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني ، كما أنه يترتب على الطالب تسليم الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.

ثالثا: وفي الشروط الثالث من عملة التسجيل في استمارة الإعدادية في مصر 2023 ، إن على الطالب المقدم لهذه الاستمارة أنه يتم الالتزام بأن يتم تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابعا: ونواصل معكم تقديم الشروط ، وعند التسجيل للاستمارة يترتب على المتقدم التأكد من صحة المسجلة على قاعدة البيانات. وضرورة التأكد من الصورة الشخصية للطالب والتي سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب.

خامسا: في الشرط الخامس ، ان عملية التسجيل تتم من يوم 27 نوفمبر حتى الخميس 22 ديسمبر المقبل باستخدام البريد الإلكتروني.

وفي نهاية المقالة التي قام فريق الموقع في كتابتها حول رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية في مصر 2023 والشروط المطلوبة نتمنى ان تكون نالت اعجابكم .