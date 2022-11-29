بالفيديو شاهد| لحظة اعتقال قوة صهيونية خاصة للمطارد ناصر غانم بمدينة جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 م
29 نوفمبر 2022
مستعربون

شاهد| لحظة اعتقال قوة صهيونية خاصة للمطارد ناصر غانم بمدينة جنين

 

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