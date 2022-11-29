تردد قناة بي أن سبورت الرياضية ماكس MAX beIN SPORTS 2022 على النايل سات وعرب سات ، ويقدم لكم فريق موقع فلسطين اليوم الإخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث تردد قناة بي أن سبورت الرياضية ماكس التي تقوم حاليًا في عرض كافة مباريات مونديال قطر في كأس العالم 2022 بجودة عالية وبدون توقف او تشويش ويترتب عليكم الآن بعد هذه المقدمة في الحرص على مشاهدة جميع المباريات على هذه القناة التي سوف تتعرفون اشارتها في السطور التالية .

تردد قناة بي أن سبورت ماكس المفتوحة bein sports MAX HD الجديد

وتنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة أيضًا مباريات كأس العالم للأندية، حديثًا قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت بنقل مباراة السد القطري ضد مونتيري المكسيكي في الدور الثاني التي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للسد .

ونقلت أيضًا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي الرياضي التونسي ، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف ، لذلك تتميز قناة بي ان سبورت الرياضية بقوة بثها الرياضي .

وتستضيف قناة بي ان سبورت المفتوحة محللين رياضيين للحديث عن اخبار المباريات والسيناريوهات المتوقعة قبل وبعد المباراة ، وعن أداء اللاعبين والمدربين لخوض اللعبة ، كل هذا يتم في استوديو التحليلي الخاص بالقناة .

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

أولا: في الخطوات الأولى من عملية ضبط تردد قناة بي ان سبورت ماكس، يترتب عليكم الضغط على زر “menu” في جهاز التحكم عن بُعد.

ثانيا: وبعدها على الفور يترتب عليكم من القائمة التي ستظهر ، انقر فوق تثبيت ، ثم إدارة التردد أو قائمة التردد.

ثالثا: وفي الخطة الثالثة ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، إذ انه في الصفحة التي ستظهر لك ، ستجد كلمة “إضافة” في أسفل هذه الشاشة بجانبها بلون زر معين. اضغط على الزر الملون من هذا اللون في جهاز التحكم عن بُعد ، لتتمكن من إضافة التردد.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، قم بإضافة تفاصيل التردد أسفل هذه الفقرة، وبعدها قم بالضغط على بحث وسيتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مفتوح ، وفي نهاية المقالة حول تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2022 .