الإعلام الرقمي الفلسطيني يُطلق حملة الكترونية بمناسبة يوم التضامن مع شعبنا

أطلق الإعلام الرقمي الفلسطيني، حملة الكترونية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وإزالة الاحتلال.

وحث الإعلام الرقمي كافة النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتغريد على وسمي #تضامنمعفلسطين

#كلنا_فلسطين، للتأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني، ولإبراز المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، ولفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحروب والانتهاكات المستمرة التي ينفذها ضد الشعب.

وتهدف الحملة إلى إرسال رسالة لكل العالم ولكافة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، حول عدالة القضية الفلسطينية، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1977، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947.