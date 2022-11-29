مشاهدة بث مباشر ايران وامريكا على يلا شوت في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 29-11-2022 على استاد الثمامة.

وتنطلق هذه المواجهة النارية، في تمام الساعة التاسعة في القاهرة والقدس المحتلة والخرطوم وطرابلس.

والعاشرة في دمشق وبيروت وبغداد، الحادية عشرة في المنامة ومسقط وأبو ظبي، السابعة في تونس والمغرب والجزائر، ودول عربية أخرى.

تشكيل منتخب إيران

في خط الهجوم: جولزاده، أزمون، طارمي.

وفي خط الوسط: نورولاهي، عزت اللهي، هاجسافي.

وفي خط الدفاع: رضائيان، حسيني، بوراليجانجي، محمدي.

وفي حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

تشكيل منتخب امريكا

في خط الهجوم: وياه، سارجنت، بوليسيتش.

وفي خط الوسط: ماكيني، أدامز، موسى.

وفي خط الدفاع: ديست، فيكوز، ريم، روبنسون.

وفي حراسة المرمى: مات تيرنر.

بث مباشر ايران وامريكا

بث مباشر منتخب ايران وامريكا