الإعلام العبري: مخاوف "إسرائيلية" من توسع حالة التوتر والعمليات البطولية

كشف مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/11/2022، عن تصاعد المخاوف "إسرائيلية" من ارتفاع وتيرة موجة التوتر والعمليات البطولية في الضفة المحتلة.

وقال قناة كان الإسرائيلية: "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتخوف من تصاعد موجة التوتر والعمليات، وانتشارها إلى مناطق أخرى".

واستشهد اليوم خمسة مواطنين، برصاص الاحتلال في عدة مدن في الضفة المحتلة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان.

وشهداء فلسطين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن هم: الشهيد مفيد خليل، الشهيدان الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، والشهيد راني مأمون أبوعلي، والشهيد رائد غازي النعسان.