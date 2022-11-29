حركة الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد رائد النعسان من رام الله

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 29/11/2022، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الأسير المحرر: رائد غازي النعسان (21 عاما)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال اقتحام قرية المغير برام الله المحتلة اليوم الثلاثاء.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصاعد إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأبرياء لن يردعه إلا امتداد انتفاضة المقاومة في كل الساحات.

وشددت على أن دم الشهداء الذي روى تراب أرضنا، سيتحول نارا وانتقاما ضد جنود العدو وقطعان مستوطنيه، وسوف تلفظ هذه الأرض المباركة دنس الاحتلال الغاصب مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.

وتقدمت، بخالص التعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في رام الله المحتلة، ونعاهدهم على الوفاء لدمه حتى زوال الاحتلال، سائلين المولى عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.