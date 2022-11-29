أحدها غريب: أسرار تحسين الإداء في مباريات كرة القدم

أسرار تحسين الإداء في مباريات كرة القدم ومنها البصق إذا كنت جديداً على بطولات كرة القدم، فلا بد وانك قد شاهدت بالفعل مباراتين على الأقل من مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، وربما شاهدت بعض اللاعبين يبصقون على أرضية الملعب أثناء اللعب، وشعرت بالاشمئزاز. وتساءلت لماذا؟ حسناً، قد يكون هناك تفسير علمي لهذا التصرف المقزز.

وفقًا لبعض الدراسات ، فإن التمارين الرياضية تزيد من كمية البروتين الذي يفرز في اللعاب ، وخاصة نوع من المخاط يسمى MUC5B ، مما يجعل اللعاب أكثر سمكًا ويصعب ابتلاعه.

وفقاً للأطباء تزداد ثخانة اللعاب في الفم أثناء الأنشطة البدنية الشاقة مثل مباريات كرة القدم ، وينصح اللاعبون ببصقه فوراً.

ولهذا السبب يُسمح أيضًا للاعبي الكريكيت والرجبي بالبصق على الأرض ، بينما يُعاقب لاعبو كرة التنس وكرة السلة على ذلك.

في حين أنه ليس من الواضح لماذا ينتج المرء المزيد من MUC5B عند ممارسة الرياضة المجهدة، يقال إنه قد يكون بسبب تنفسهم من خلال أفواههم أكثر ، وبالتالي يمنع المخاط الفم من الجفاف.

كذلك ظهرت العديد من التفسيرات الأخرى في المقدمة. بينما يدعي البعض أنه تكتيك لتخويف لاعبي الخصم ، يعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يكون حالة من الوسواس القهري.

من المشاهدات الغريبة أيضاً في الملعب، رؤية اللاعبين يشربون ويبصقون ما شربوه فوراً، فما هو السبب يا ترى؟

تعرف هذه التقنية باسم شطف الكربوهيدرات، وهي عندما يغسل أو يتمضمض لاعبو كرة القدم بمحلول كربوهيدرات ويبصقونه. يقال أن هذا يخدع الجسم ، وخاصة الدماغ، للاعتقاد بأن الشخص يستهلك بالفعل الكربوهيدرات ، مما يحفز الجسم على التصرف كما لو كان يحتوي على هذه الكربوهيدرات في النظام.

وفي دراسة أجريت بجامعة برمنغهام عام 2004 ، وجد الباحثون أن شطف الكربوهيدرات جعل راكبي الدراجات أسرع بحوالي دقيقة واحدة في تجارب وقت ركوب الدراجات البالغ طولها 40 كيلومترًا.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأوروبية لعلوم الرياضة في عام 2017 أن شطف الكربوهيدرات عزز الأداء. وتضمنت 12 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة في العشرينات من العمر ، والذين تبين أنهم قادرون على القفز أعلى ، والقيام بالمزيد من تمرينات الضغط والقرفصاء ، والركض بشكل أسرع ، ويكونون أكثر يقظة بعد تقنية شطف الفم بسائل مشبع بالكربوهيدرات.