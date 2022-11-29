صور.. جماهير غفيرة تشييع جثماني الشهيدين الريماوي في رام الله

شيّعت جماهير من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي اللذان ارتقيا، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى مثواهما الأخير في مقبرة البلدة.

وجرى نقل جثمان الشهيد جواد في جنازة مهيبة من أمام مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله ليشيع إلى جانب جثمان شقيقه ظافر، قبل أن ينطلق الموكب نحو جامعة بيرزيت.

ورفع المشيعون جثماني الشهيدين ظافر، وهو طالب في السنة الثالثة بدائرة الحاسوب بالجامعة، وجواد الذي تخرج من كلية الأعمال والاقتصاد العام الماضي، على الأكتاف، وجابوا بهما شوارع الجامعة، لينطلق الموكب بعد ذلك من أمام الجامعة، وصولا إلى منزل عائلتهما، لإلقاء نظرة الوداع عليهما.

وجاب المشيعون شوارع البلدة، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، ومن ثم أدوا صلاة الجنازة على الجثمانين قبل مواراتهما الثرى.

استشهد شابين، صباح اليوم الثلاثاء 29-11-2022، في بيت ريما قرب رام الله شمال الضفة المحتلة، ليرفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة لثلاثة شهداء بعد ارتقاء شهيد من بيت أمر .

وقالت وزارة الصحة:"إنه تم استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بيت ريما.

وأضافت الوزارة :"إنه تم استشهاد الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي ٢١ عاماً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في كفر عين وهو شقيق الشهيد جواد الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل".