مدرب المكسيك: خطتنا إمطار شباك السعودية بالأهداف

أكد خيراردو مارتينو، مدرب منتخب المكسيك، "صعوبة موقف فريقه" قبل مواجهة السعودية، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).



ويحتل المنتخب الأمريكي الشمالي قاع ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز على السعودية، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لثمن النهائي.



وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "موقفنا صعب للغاية، نحن بحاجة لتسجيل عدد من الأهدف، سنرى ماذا سنفعل غدا أمام السعودية، إنها مباراة حاسمة".



وأضاف: "بالطبع تدربنا على طريقة لعبنا في مباراة الغد، أنا أقود المكسيك منذ 4 سنوات".



وتابع: "لم نسجل أي هدف حتى الآن في المونديال، وهذا أمر مقلق للغاية، وسنكون بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف في مرمى السعودية".



وواصل: "المهمة ليست سهلة، لكننا سنحاول الخروج فائزين بعدد كبير من الأهداف، بغض النظر عن مباراة الأرجنتين وبولندا".



وأتم: "من المتوقع أن تساند الجماهير منتخب السعودية في الملعب، لكننا نحظى بالعديد من المشجعين أيضا، ونريد أن نسعدهم".