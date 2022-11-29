بث مباشر مباراة قطر وهولندا الآن على يلا شوت في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة قطر وهولندا الآن على يلا شوت وبي ان سبورت ماكس الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 29-11-2022 ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم في قطر.

وعلى ملعب البيت الذي يتسع لقرابة 32 أل متفرج ستنظم مباراة قطر وهولندا عليه، وسيعلق عليها المعلق الرياضي سمير المعيرفي صاحب الحنجرة القوية.

تشكيلة قطر ضد هولندا المتوقعة

في خط الهجوم: أكرم عفيف والمعز علي.

وفي خط الوسط: حسن الهيدوس وكريم بوضيفا وهمام أحمد.

وفي خط الدفاع: خوخي بوعلام وبسام الراوي وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل وعبد العزيز حاتم.

ويتولى في حراسة المرمى: مشعل برشم.

تشكيلة هولندا ضد قطر المتوقعة

في خط الهجوم: ديفي كلاسن وستيفن بيرجوين وكودي جابكو.

وفي خط الوسط: فرينكي دي يونج وتيون كويمينرز وداني بليند.

وفي خط الدفاع: ناثان أكي وفيرجل فان دايك وجورين تيمبر وجيريمي فريموبونج.

ويتولى في حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

بث مباشر مباراة قطر وهولندا الآن