الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، رغم مرور أيام على حادث طريق الرين إلا انه لا يزال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الخليجية والسعودية، بسبب الشهادة التي أدلي بها الناجى الوحيد من حادث طريق الرين، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل حادث طريق الرين، وسبب وقوع حادث طريق الرين، خاصة وأن عمليات البحث تسال عن تفاصيل حادث طريق الرين بعد الكشف عنها من قبل الناجي الوحيد من حادث طريق الرين.

سبب حادث طريق الرين

الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وأثار حادث وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة وعاملة فلبينية، الجمعة الماضية، مشاعر الحزن لدى السعوديين، كما أصيب اثنان آخران في الحادث المروري المروّع الذي وقع بين مركبتين على طريق "الرين - وادي الدواسر.

وأسفرت الفاجعة التي استيقظت عليها محافظة "رجال ألمع" عن وفاة 8 أشخاص واحتراق وتفحم إحدى المركبتين، في حين نجت ابنة واحدة تبلغ من العمر 13 عاما، وهي الناجية الوحيدة من العائلة التي كانت تستقل سيارة من نوع "جيمس".

وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وكشف أحد أقارب ضحايا حادث طريق الرين - وادي الدواسر، والذي راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة، الحالة الصحية الناجية الوحيدة من الحادث.



وقال قريب الضحايا خلال ظهوره على برنامج يا هلا، الفتاة الناجية الوحيدة من العائلة في المستشفى الآن وبصحة جيدة، وتابع أن الفتاة الناجية عمرها 17 عاماً "في المرحلة الثانوية"، لكن نرفض حتى الآن أن نخبرها بحالات الوفاة، وقلنا لها إن باقي العائلة في مستشفى أخرى.

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وأكمل: "أخبرنا كل من في المستشفى وأقاربنا، بنفس الأمر حتى نصل إلى طريقة يمكن بها ان نخبرها ما حدث، لأننا لا نريد أن نصدمها، وسنستعين بطبيب ونعالجها نفسياً من آثار الحادث"، وتابع أن عدد من توفوا في الحادث ٧ أشخاص ومعهم الخادمة ولم ينج سوى الفتاة التي تعالج حالياً.

الكشف عن أسباب حادث طريق الرين

وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وصف سلطان المسردي منقذ الناجية الوحيدة من الحادث الذي أودى بحياة 8 أفراد من أسرة واحدة بطريق «الرين–وادي الدواسر»، الحادث بأنه كان «أكثر من مروع ولا يتحمله بشر».

وتابع بأن الحادث كان شبيهاً بأفلام الرعب التي لا يمكن للسان وصفها، مشيراً إلى أنه كان يصطحب شقيقته إلى مدينة تثليث في زيارة إلى والدته وتوجه إلى ذلك الطريق الذي شهد الحادث، بحسب «العربية»، وأكمل المسردي، فوجئت بانفجار واندلاع حريق على جانب الطريق فأوقف السيارة واقتربت من موقع الحادث وفوجئت بالفتاة قريبة من السيارة فتدخلت مع فاعلي الخير، وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين

وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري على طريق (الرين - وادي الدواسر)..

أحد أقارب الضحايا يروي لياهلا تفاصيل وأسباب الحادث المروع #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IVSpPXmhsq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022

طبيعية وتفاصيل حادث طريق الرين

وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وأردف، قمنا بلفها ببطانية وأبعدناها عن موقع الحادث بينما كانت تبكي بشدة وتسأل عن أهلها وعن مكانها وسط حالة من الخوف، فيما تدخلت السيدات لتهدئتها.

واستكمل، حاولت إنقاذ سائق هندي عالق في المركبة الأخرى وأخرجته، فيما لم أستطع إخراج السائق السعودي الذي كان عالقاً في مركبته.

ووصف المسردي الحادث بـ «الكابوس»، متابعاً: لم أر مثل تلك البشاعة من قبل حيث الرؤوس تحترق والجميع في ذهول من هول الحادث حتى وصل الهلال الأحمر.

حادث طريق الرين تويتر

وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث عبر وسم #الرين _وادي الدواسر مؤكدين أن طريق الرين بيشة - وادي الدواسر يشهد حوادث متكررة أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح، بسبب كثافة الحركة المرورية فيه، وعدم ازدواجيته كاملاً وكثرة منحنياته، وسط مطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول ناجعة عبر إعادة تنظيم الحركة المرورية على الطريق.



وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الاسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح، بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة بعيدة، وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين

رواية منقذ الناجية الوحيدة من حادث طريق الرين

وفي مقالنا الكشف عن سبب حادث طريق الرين-سبب وتفاصيل حادث طريق الرين، وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض، تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الرين/وادي الدواسر، تقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص.



وأضافت الهيئة: "فور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 9 حالات وفاة، وإصابتين: متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام".