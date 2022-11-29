بالفيديو أبو تريكة للمنتخب الألماني: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولن نتغير واحترم نفسك أنت وهو

انتقد النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، الهجمة الغربية، وتحديدا الألمانية، ضد قطر عندما قررت الأخيرة حظر رفع أعلام وشعارات المثلية داخل ملاعب المونديال وخارجها.

وخاطب أبو تريكة الألمانيين خلال تحليله مباراة ألمانيا وإسبانيا على شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "أيها الألمانيون لا سلطة لكم لكي تعلموننا كيفية تسيير قوانينا أو بلادنا".

مضيفا: "نحن نعتز بديننا، لن نتغير.. ولتتركوا نظرة الاستعلاء والعنصرية التي ترمقوننا بها جانبا".

كما عبر محمد أبو تريكة عن الفخر العربي والإسلامي الذي يحمله كل مواطن عربي، وهو ما زادت قطر من تعزيزه خلال هذه النسخة من كأس العالم، حسب قوله.

وتابع أبو تريكة توجيه خطابه، قائلا: "نحن قوم اعزنا الله بالإسلام وبديننا… لن نغير ديننا سواء وضعت يدك على فمك أو لم تضعها.. احترموا أنفسكم واحترموا قوانين البلد (قطر)".

وعقب النجم الكروي، مهاجم الأهلي المصري السابق على التناقض الكبير الذي ظهرت فيه وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لحظة ارتدائها شارة المثليين داخل إستاد البيت، رغم علمها بحظر دولة قطر لتلك الممارسات.

وقال: "بالحديث عن وزيرة الداخلية الألمانية… هل قدمتي إلى قطر من أجل التحايل على قوانين البلد… التي من المفروض أن تكوني أول من يطبقها"، في إشارة إلى منصبها السياسي الذي يحميها دبلوماسيا من التعرض للمحاسبة القضائية في قطر بسبب رفعها شارة المثليين.

وتطرق أبو تريكة إلى الدور الذي لعبته قطر في جعل هذه النسخة من كأس العالم ذاتَ طابع عربي إسلامي.

وقال: "نحن نعتز بديننا كثيرا ولن نتغير …لن نتغير.. لقد نقلتنا قطر من تلك اللحظة التي كنا فيها دائما نحن المستضعفين.. إلى اللحظة التي أصبحتم (يقصد ألمانيا والغرب) فيها أنتم من يعترض على قراراتنا..احترم نفسك أنت وهو!".

وقبل أن يختم كلامه، اقتبس اللاعب المصري الشهير مقولة عن المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون.

فقال أبو تريكة: "كما يقول ابن خلدون فإن المغلوب مولع بتقليد الغالب….فيما قبل كنا نحن من نقلدكم .. أما الآن فلا".

وتوجه بالنصيحة للأجيال القادمة بضرورة الاعتزاز بالإسلام: "أنتم أيها الجيل الصاعد .. أيها الآباء.. انتبهوا على أولادكم وانتبهوا على أجيالكم".

واستطرد: "فنحن طالما اعتززنا بالإسلام وبعاداتنا وبتقاليدنا سنصير في العلالي، وهم من سوف يبقى في الأسفلين.. نحن وأنتم على السواء … بشر.. فمن غير المفيد أن تأتي إلى بلادي وتعلمني قوانين بلدي".

ويشار إلى أنه قبل أيام، واحتجاجا على رفض "فيفا" السماح لقادة 7 منتخبات أوروبية بارتداء شارات حملة مزعومة لرفض ما وصفوه بالتمييز خلال البطولة في قطر، قام لاعبو منتخب ألمانيا بتكميم أفواههم بأيديهم، قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022.