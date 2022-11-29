لا حاجة لـ "تعزيز" منظومة المناعة.. طبيب روسي يوضح السبب

أعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أخصائي أمراض الباطنية، وعالم السموم أن كثيرين يحاولون في الخريف والشتاء تعزيز منظومة مناعتهم. ولكن لماذا لا ينبغي عمل ذلك وكيف نعزز المناعة؟

ويشير هذا الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن تناول الأدوية والفيتامينات بهدف "تعزيز" المناعة لا معنى له.

ويقول: "من الأفضل عدم المساس بمنظومة المناعة. ولحسن الحظ، هي عادة لا تستجيب لتدخلنا. فيمكن للشخص أن يتناول أي شيء يعجبه ويحبه، بيد أن هذا لا يؤثر في منظومة المناعة".

ووفقا له، إذا كان بالإمكان الحصول على "استجابة مناعية قوية"، فإن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سلبية جدا.

ويقول: "نحن لسنا بحاجة إلى استجابة مناعية قوية. لأن أمراض المناعة الذاتية مثلا، هي في الواقع استجابة مناعية قوية. أو رد فعل مناعي قوي، وقد كتب الكثير عن عاصفة السيتوكين (Cytokine storm)، خلال جائحة "كوفيد-19" وكيف أودت بحياة المصابين".

ويضيف، تستجيب منظومة المناعة بالمستوى المطلوب للتهديدات، إذا كان الشخص يتبع نمط حياة صحي.

ويقول: "إن الإفراط في تناول الطعام والخمولَ والإجهادَ المفرط وقلةَ النوم هي جميعها عوامل تؤثر سلبا في منظومة المناعة. لذلك يمكن تعزيز منظومة المناعة بالتخلي عن هذه العوامل. أي باتباع نظام غذائي صحيح وعدم الإفراط في تناول الطعام، وعدم السماح بزيادة الوزن، و ممارسة نشاط بدني معتدل".