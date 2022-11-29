أجويرو: ميسي لم يقصد إهانة المكسيك

قال سيرجيو أجويرو، نجم منتخب الأرجنتين السابق، إن مواطنه ليونيل ميسي، لم يقصد الإساءة للشعب المكسيكي.



جاء ذلك بعد الفيديو المتداول لميسي، وهو يركل قميص المكسيك بقدمه في غرفة خلع الملابس.



كان منتخب الأرجنتين، قد فاز بهدفين دون رد على المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.



وأضاف أجويرو في تصريحات ل :"من غير المنطقي أن تسلك الأحداث هذا المنحنى".



وشدد "ميسي لم يقصد الإساءة مطلقا، ما يحدث في غرفة الملابس بعد المباريات، أمر لا يفهمه إلا اللاعبون فقط".



وتابع "سبب هذه الضجة أن الأمر يتعلق بميسي فقط، تحدث أمور أكثر من ذلك، لكن لا أحد يتحدث عنها. أكرر ميسي لم يقصد الإساءة أبدا".



ونوه "نثق في قدرة منتخب الأرجنتين على حسم التأهل أمام بولندا، من وجهة نظري لقد تم تجاوز صدمة الهزيمة المفاجئة أمام السعودية".