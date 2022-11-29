بالفيديو رد فعل طفل صافحه رونالدو!

رسم النجم البرتغالي البسمة على وجه طفل صغير بمصافحته قبل لقاء بلاده والأوروغواي (2-0) الذي جمعهما يوم أمس الاثنين، في الجولة الثانية لمجموعات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومد طفل صغير يده لرونالدو في الممر المؤدي إلى أرضية ملعب لوسيل، فصافحه النجم البرتغالي، ما أذهل الطفل الذي التفت إلى زميله وأبدى اندهاشه وعدم تصديقه لما جرى.

وساهم رونالدو في تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 54 بعد تمريرة زميله برونو فرنانديز، وسجل الهدف في البداية لـ “صاروخ ماديرا"، ولكن تبين لاحقا أنه لم يلمس الكرة، حسب موقع الـ"فيفا".