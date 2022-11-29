الفصائل تنعى شهداء رام الله والخليل وتبارك عملية الدهس قرب قرية "مخماس"

نعت فصائل الفلسطينية الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما باركت عملية الدهس في قرب قرية مخماس شرق رام الله، والتي أدت إلى إصابة مجندة "إسرائيلية" بجراح خطيرة.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" إلى جماهير الفلسطيني شهداء فلسطين الأبرار: الشهيد مفيد محمد اخليل (44 عامًا)، من بيت أمر بالخليل، والشهيدين الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي (22 و21 عامًا)، الذين ارتقوا برصاص العدو المجرم خلال اقتحام كفر عين برام الله المحتلة، مؤكدة أن دماء الشهداء ستزهر انتفاضة تعيد حقوق شعبنا وتقتلع الاحتلال من أرضنا.

وشددت "القيادة العامة" في تصريح صحفي، على أن جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل والمتصاعد على أبناء شعبنا لن تحقق له أمناً ولن ترعب شعبنا، بل ستعزز من شعلة المقاومة في الضفة والقدس.

ووجهت تحية، لأبناء شعبنا، ونشيد بصمودهم وتضحياتهم، الذين يبذلون الغالي والنفيس في التصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني، في كل الساحات، حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا.

بدورها، نعت حركة الأحرار، بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل مفيد محمد اخليل، الذي ارتقى خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشهيدين الشقيقين، جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، الذين ارتقيا خلال اقتحام كفر عين شمال غرب رام الله.

ودعت الحركة في تصريح صحفي، الأبطال للتصعيد من ضرباتهم الصائبة من بنادقهم الطاهرة تجاه صدور الأعداء وندعو شبابنا الثائر لإشعال الأرض المحتلة لهيباً وناراً، ثأراً وانتقاماً لدماء الشهداء.

بدورها، باركت لجان المقاومة في عملية الدهس البطولية "قرب قرية مخماس شرق رام الله"، معتبرة اياها رداً طبيعياً على جرائم وإرهاب المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي، أنّ عملية الدهس البطولية شرق رام الله هي الرد المناسب على غطرسة وعنجهية العدو الصهيوني وجرائمه المتصاعدة التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني.

ودعت، أبناء شعبنا الأبي ومقاومينا وثوارنا الأبطال بتصعيد المقاومة والانتفاضة وضرب العدو الصهيوني بكل قوة ردا على عمليات القتل والإعدامات التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وأعلن الإعلام العبري صباح اليوم الثلاثاء 29/11/2022، عن إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مدينة رام الله، أُعلن عن إصابته بجراح خطيرة في وقت لاحق.