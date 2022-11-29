بالفيديو والصور إصابة خطيرة لمجندة "إسرائيلية" بعملية دهس قرب رام الله وإطلاق النار صوب المنفذ

أعلن الاعلام العبري صباح اليوم الثلاثاء 29/11/2022 ، عن إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في عملية دهس نفذها فلسطيني، قرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر صحفية أن المصابة في عملية الدهس هي مجندة بجيش الاحتلال، وصفت جراحها بالخطيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال، النار باتجاه منفذ العملية بعد مطاردته، ولم تعرف حالته حتى اللحظة.

ويشار الى ان ثلاثة شهداء ارتقوا صباح اليوم أحدهم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، في حين استشهد شقيقان صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين برام الله.



إصابة خطيرة لمجندة "إسرائيلية" بعملية دهس قرب رام الله وانسحاب المنفذ من المكان"



