مجموعة العمل للأقصى بإندونيسيا تجعل من يوم التضامن مع فلسطين شــهراً كامــلاً

بينما يتضامن العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته يوما واحدا في بتاريخ 29 من شهر نوفمبر، جعلت مجموعة العمل للأقصى في إندونيسيا هذا اليوم شهرا كاملا، حيث يقيمون فيه فعاليات كثيرة للتضامن مع أهل فلسطين.

وتقيم المجموعة العديد المؤتمرات التي تستضيف فيها شخصيات سياسية وعامة كثير تتحدث عن تجديد العهد لتضامن اندونيسيا مع الفلسطينيين ومحاضرات توعوية لطلبة المعاهد والجامعات عن المسجد الأقصى وواجب الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأعلنت عن مسابقات الرسم وكتابة القصص والمقالات، وإقامة معارض الصور التي تبين معاناة الأسرى والأسيرات والجرحى وفقد الشهداء في فلسطين، عدا عن مسيرة الدراجات الهوائية من شرق اندونيسيا وحتى غربها .

ويُشار إلى أن هذه المسيرة سار فيها سائقو مجموعة العمل للأقصى في اندونيسيا مشوارا قدر ب ١٣٠٠ كم عبر جزر سومطرة وجابوا في مسجد الاستقلال بجاكرتا، حيث استغرقت رحلتهم ٨ أيام ، حاملين الأعلام الفلسطينية على دراجاتهم الهوائية.

كما أنه يوجد محاكاة لمدينة القدس في اندونيسيا ومسجد يحاكي ملامح المسجد الأقصى ، ومسجد آخر يحاكي قبة الصخرة المشرفة بقبتها الذهبية وأضلاعها المثمنة الزرقاء.

جدير ذكره أنه على جبل موريا في جاوة الوسطى والتي بنيت في مدينة القدس في اندونيسيا، يرفع الاندونيسيون أعلام فلسطين في شهر نوفمبر على قمة هذا الجبل ، فقد سمي هذا الجبل الذي أقيم في مدينة القدس في اندونيسيا والتي تحاكي مدينة القدس في فلسطين، باسم جبل موريا نسبة الى الجبل الذي بنى عليه اليبوسيون مدينة القدس قديما، وأيضًا هو يحتضن الحرم القدسي الشريف بكل تاريخه وملامحه ومساجده ومواقعه التاريخية، حيث تختار مجموعة العمل للأقصى هذا الجبل في كل فعالياتها لأنه مرتبط بتاريخ فلسطين، وحتى يربطوه في أذهان الاندونيسيين وتبقى القدس دائما حاضرة.