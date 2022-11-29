وفاة الشاعر العربي الكبير عبد العزيز المقالح

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الشاعر العربي اليمني الكبير عبد العزيز المقالح عن عمر يناهز الـ76 عاماً.

ويُشار إلى أن الراحل الكبير، عبد العزيز صالح المَقالِح، هو أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب، وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، حيث يُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، ودرس على مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، تخرج في دار المعلمين في صنعاء عام 1960.

وبدوره، نعى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيي، الشاعر العربي الكبير عبد العزيز المقالح (76 عاما).

وتقدم الاتحاد من الزملاء في اتحاد ادباء والكتاب اليمنيين ومبدعي ومثقفي اليمن بخالص العزاء وأصدق المواساة، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه الصبر وحسن الأجر.