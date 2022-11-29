الأوقاف: فوج جديد من معتمري قطاع غزة سيغادر اليوم بواقع 500 معتمر

أكد عادل صوالحة مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة اليوم الثلاثاء 29/11/2022 ، وصول الفوج الأول من المعتمرين بعد انتهائهم من مناسك العمرة إلى مطار جدة مساء أمس.

وبين خلال تصريحات لإذاعة القدس ان الطائرة الأولى التي تقل 306 معتمرين وصلوا لمطار القاهرة الدولي، بينما الطائرة الثانية فهناك تأخير على إقلاعها لوجود خلل فني وستعود للإقلاع من مطار جدة عند الساعة الحادية عشرة ليلاً لمطار القاهرة الدولي ومن تم لمعبر رفح.

وأشار الى ان فوج جديد من معتمري قطاع غزة سيغادر اليوم بواقع 500 معتمر، موضحاً ان الفوج الثاني للمعتمرين الذي خرج بالأمس وصل للأراضي السعودي، فجر اليوم.