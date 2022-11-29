المواعيد الجديدة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022.. توقيت مباريات كأس العالم 2022 الجديدة، على غير العادة، تنطلق اليوم مباريات كأس العالم 2022 في قطر، على غير موعدها إذ تغيرت مواعيد مباريات اليوم، فبعد أن كانت تُلعب في مواقيت المباراة الأولى الساعة الثانية عشر ظهراً، والمباراة الثانية الساعة الثانية عصراً، والمباراة الثالثة الساعة السادسة مساءً، والمباراة الرابعة الساعة التاسعة مساء، إلا إن مباريات اليوم ستلعب في مواعيد مغايرة إذ تقام تلعب أول مباراتين في تمام الساعة الخامسة مساء، والمباراتين المقبلتين الساعة التاسعة مساء من مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022

وفي التفاصيل، تنطلق أول مباراة بين منتخبي الإكوادور والسنغال في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، المواعيد الجديدة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022.. توقيت مباريات كأس العالم 2022 الجديدة، على استاد خليفة الدولي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022، بينما يعلق على المباراة المعلق الرياضي محمد بركات، بينما تذاع على قناة بين سبورتس القطرية المفتوحة.

🔴🔜 مــبـاريـات الــيـوم 🤩



🏆 كأس العالم - الجولة الثالثة والأخيرة



⚽️ 🇪🇨الإكوادور 🆚 السنغال 🇸🇳

🎙 محمد بركات



⚽️ 🇳🇱 هولندا 🆚 قطر 🇶🇦

🎙 يوسف سيف



⚽️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ويلز 🆚 إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🎙 حفيظ دراجي



⚽️ 🇮🇷 إيران 🆚 أمريكا 🇺🇸

🎙حسن العيدروس



⏰ بتوقيت مكة المكرمة 🕋 pic.twitter.com/O1FGdD5CZq — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 28, 2022

موعد مباراة قطر وهولندا كأس العالم 2022 قناة الفجر كأس العالم 2022

أما المباراة الثانية بين منتخبي هولندا وقطر، حيث من المقرر أن تقام في ذات توقيت المباراة الأولى، إذ تنطلق الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على استاد البيت ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، موعد مباراة قطر وهولندا كأس العالم 2022 قناة الفجر كأس العالم 2022، حيث يعلق عليها المعلق الرياضي الشهير يوسف سيف، وسمير المعيرفي، أما المباراة الثالثة فتنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين، بين منتخبي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقام على استاد الثمامة، بينما يعلق على المباراة المعلق الشهير حسن العيدروس.

ما توقيت مباريات اليوم الجديدة كأس العالم 2022 مونديال قطر

أما المباراة الرابعة بين منتخبي إنجلترا وويلز، ما توقيت مباريات اليوم الجديدة كأس العالم 2022 مونديال قطر، تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على استاد احمد بن علي المونديالي، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويعلق على المباراة، المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، بينما تذاع المباراة على قناة بين سبورتس 2 ماكس، المواعيد الجديدة لمباريات اليوم في كأس العالم 2022.. توقيت مباريات كأس العالم 2022 الجديدة.